Трамп заявил, что усердно работает над украинским урегулированием

Президент США сравнил сложность этого конфликта с многовековым противостоянием на Ближнем Востоке

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил, что продолжает усердно работать над завершением конфликта на Украине, сравнив сложность этого конфликта с многовековым противостоянием на Ближнем Востоке. Об этом он сообщил в интервью телекомпании CNN.

"Я усердно работаю над русским вопросом", - сказал Трамп в преддверии ожидаемого визита Владимира Зеленского в Белый дом в пятницу.

Трамп задался вопросом, что было бы большим достижением - мир на Ближнем Востоке или между Россией и Украиной. Когда журналист отметил, что "ближневосточный конфликт исторически было сложнее завершить", президент согласился. "Верно, - сказал Трамп. - Один длится три года, другой - три тысячи".

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ведет на Украине специальную военную операцию за неимением других альтернатив, но остается готовой к мирному урегулированию.