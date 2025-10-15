NYT: Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле

Это разрешение является очередным шагом в кампании давления на государство с конечной целью отстранения лидера страны Николаса Мадуро от власти, отмечает газета

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональд Трампа разрешила ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле в рамках усиления кампании против лидера страны Николаса Мадуро. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Это разрешение является очередным шагом в кампании давления на Венесуэлу с конечной целью отстранения Мадуро от власти. По данным издания, оно было дано на фоне того, как военные США уже разрабатывают варианты для президента Трампа, включая возможные удары внутри самой Венесуэлы.

Газета отмечает, что масштаб наращивания военной мощи США в регионе значителен: в настоящее время там находится 10 000 американских военнослужащих, восемь кораблей и одна подводная лодка. Военные США уже нанесли несколько ударов по гражданским судам у побережья Венесуэлы, которые, по утверждению администрации, перевозили наркотики.

Стратегия администрации, разработанная госсекретарем и помощником президента по нацбезопасности Марко Рубио, направлена на отстранение Мадуро от власти. Чиновники администрации утверждают, что Мадуро возглавляет венесуэльскую картельную сеть, что позволяет им представлять его отстранение от власти как контрнаркотическую операцию, ссылаясь на обвинительное заключение Министерства юстиции от 2020 года.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно заявлял, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США уже уничтожили в международных водах Карибского моря по меньшей мере четыре скоростные лодки с находившимися на них людьми, которые, по американским данным, перевозили наркотики из Венесуэлы.

По данным газеты The New York Times, 7 октября президент США Дональд Трамп отдал распоряжение своей администрации прекратить все попытки достичь дипломатического урегулирования эскалации напряженности с Венесуэлой. Американские СМИ сообщали, что США в ближайшие несколько недель могут начать наносить удары по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы.