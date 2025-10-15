Трамп заявил, что ЦАХАЛ может вернуться в Газу с его согласия

Президент США заявил, что ему "приходится сдерживать" израильские власти и военных

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с согласия президента США Дональда Трампа могут вернуться на улицы Газы, если палестинское движение ХАМАС не выполнит условий мирного плана американского лидера. Об этом заявил Трамп телекомпании CNN.

"Израиль вернется на эти улицы, как только я скажу слово, - сказал в телефонном интервью американский лидер на вопрос о том, что будет, если ХАМАС откажется от того, чтобы сложить оружие, - Если Израиль сможет войти и выбить из них всю дурь, то это будет сделано".

Президент США заявил, что ему в настоящее время "приходится сдерживать" израильские власти и военных.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана.

В понедельник в египетском городе Шарм-эш-Шейх прошел саммит мира, который был созван по случаю прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех удерживавшихся там израильских заложников. В ходе заседания президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, Трамп и лидер Турции Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в палестинском анклаве. Как сообщила канцелярия ас-Сиси, участники саммита призвали реализовать следующие этапы плана Трампа по разрешению конфликта в секторе, включая вопросы управления, восстановления инфраструктуры и политического урегулирования.