Орбан: ЕС не дает урегулировать конфликт на Украине

Премьер-министр Венгрии считает, что конфликт не удается остановить, поскольку Брюссель препятствует посредническим усилиям Вашингтона

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © John Thys, Pool Photo via AP

БУДАПЕШТ, 15 октября. /ТАСС/. Конфликт на Украине был бы давно урегулирован, если бы лидеры Евросоюза не подталкивали Владимира Зеленского к продолжению военных действий и не препятствовали посредническим усилиям президента США Дональда Трампа. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью журналу Mandiner, отметив также, что лидеры ЕС пытаются перетянуть Трампа на свою сторону.

"Что касается украинско-российской войны, то президент Трамп давно заключил бы мир, если бы европейцы постоянно не провоцировали Зеленского из-за кулис", - сказал глава правительства.

Он считает, что украинский конфликт не удается остановить, поскольку Брюссель препятствует посредническим усилиям Вашингтона. "Если бы европейцы не выступали против политики Трампа, а были бы с американцами в одной лодке, то наступил бы мир. Но европейские лидеры хотят продолжать войну. У них четкая военная позиция, у них есть военная стратегия, у них есть военный план, они открыто говорят об этом и работают над тем, чтобы перетянуть президента Трампа из лагеря мира на сторону продолжения войны. Если бы на Западе было единство, то на украинско-российском фронте уже наступил бы мир", - заявил Орбан, добавив, что обсуждал это с Трампом.

Отвечая на вопрос, почему же тогда с ведома Трампа осуществляются поставки американских вооружений на Украину, премьер сказал: "Сейчас он продает оружие Европе, которая, конечно же, передаст его Украине, за хорошие деньги. Я не уполномочен говорить что-либо от имени президента США, но могу с уверенностью сказать, что американцы от этого выиграли".

"Американцы вышли из украинско-российской войны, они не дают на нее ни цента. Нам, европейцам, не везет, потому что мы либо отправляем свои деньги напрямую на Украину, либо покупаем американское оружие и отправляем его туда. За это американцы говорят спасибо и просят чашечку кофе", - пояснил Орбан.