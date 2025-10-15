Премьер Грузии заявил, что перезагрузка отношений с США опаздывает

Ираклий Кобахидзе отметил, что Тбилиси будет терпеливо ждать ответа от Вашингтона

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 15 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что США опаздывают с перезагрузкой отношений с республикой.

"Конечно, (перезагрузка отношений - прим. ТАСС) опаздывает. Как только новая администрация [США] вошла в офис, мы тогда же сделали очень громкое публичное заявление в связи с тем, что хотим обновления стратегического партнерства с чистого листа и с конкретным путеводителем", - сказал Кобахидзе в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии.

По словам премьера, такая позиция США в отношении Грузии для него удивительна, потому что у властей обеих стран одинаковые ценности, совпадают взгляды на политику. Он добавил, что, несмотря на это, Тбилиси будет терпеливо ждать ответа от Вашингтона.

Отношения Грузии с США существенно испортились в 2024 году после принятия в стране закона об иностранных агентах. После заявления Кобахидзе 28 ноября прошлого года о заморозке процесса открытия переговоров о вступлении в ЕС Госдепартамент США приостановил стратегическое партнерство с республикой. Власти Грузии еще до избрания Дональда Трампа президентом неоднократно заявляли, что возлагают надежды на смену власти в США и перезагрузку отношений с Вашингтоном.