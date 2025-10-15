Орбан сообщил, что планирует вскоре встретиться с Трампом

Премьер-министр Венгрии рассказал, что одной из тем встречи станет "экономика"

Редакция сайта ТАСС

БУДАПЕШТ, 15 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует вскоре провести встречу с президентом США Дональдом Трампом, рассчитывая обсудить с ним в первую очередь вопросы экономического сотрудничества двух стран. Как сообщил глава правительства в интервью журналу Mandiner, сроки и тематика саммита согласованы уже на 80%.

"Когда мы сможем договориться с американцами об оставшихся 20%, то вместе с ними объявим о встрече", - сказал Орбан.

На вопрос, какие главные темы уже включены в программу предстоящих переговоров, премьер ответил: "экономика". Он заявил, что Венгрия заинтересована, в частности, в возобновлении действия соглашения с США об избежании двойного налогообложения, которое отказалась продлевать администрация Джо Байдена. Договоренность важна для развития делового сотрудничества и осуществления инвестиций.