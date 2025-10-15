США изучают возможность ударов по наземным объектам картелей в Венесуэле

Море и так контролируют Соединенные Штаты, отметил американский лидер

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы рассматривают возможность нанесения ударов и по наземным объектам, якобы связанным с наркокартелями в Венесуэле.

"Я не хочу говорить наверняка, но мы определенно изучаем [возможность нанесения ударов по] наземным [объектам], потому что море мы и так, в сущности, контролируем", - заявил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста на совместной пресс-конференции с директором Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэшем Пателом.