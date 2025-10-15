Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Российская энергетическая неделя
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Трамп заявил, что после января 2025 года задержали 23 тыс. преступников

Президент США также добавил, что после его вступления в должность сотрудники ФБР изъяли более 6 тыс. единиц незаконно хранимого оружия
Редакция сайта ТАСС
20:10

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что после его вступления в должность в январе 2025 года сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) задержали по меньшей мере 23 тыс. преступников.

"С момента начала работы [моей] администрации ФБР задержало более 23 тыс. преступников, совершивших насильственные преступления, что более чем в два раза превышает число задержанных в последний год катастрофического правления [бывшего президента США Джо] Байдена", - заявил Трамп на совместной пресс-конференции с директором ФБР Кэшем Пателом. Он также добавил, что было изъято более 6 тыс. единиц незаконно хранимого оружия.

В свою очередь Пател привел данные, согласно которым "за семь месяцев арестовано 28 600 преступников", совершивших насильственные преступления. 

СШАТрамп, Дональд