Трамп заявил, что после января 2025 года задержали 23 тыс. преступников

Президент США также добавил, что после его вступления в должность сотрудники ФБР изъяли более 6 тыс. единиц незаконно хранимого оружия

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что после его вступления в должность в январе 2025 года сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) задержали по меньшей мере 23 тыс. преступников.

"С момента начала работы [моей] администрации ФБР задержало более 23 тыс. преступников, совершивших насильственные преступления, что более чем в два раза превышает число задержанных в последний год катастрофического правления [бывшего президента США Джо] Байдена", - заявил Трамп на совместной пресс-конференции с директором ФБР Кэшем Пателом. Он также добавил, что было изъято более 6 тыс. единиц незаконно хранимого оружия.

В свою очередь Пател привел данные, согласно которым "за семь месяцев арестовано 28 600 преступников", совершивших насильственные преступления.