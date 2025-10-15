Фицо: ЕС обсуждением Украины прикрывает неспособность решать свои проблемы

Премьер-министр Словакии также удивлен, что приоритетной темой предстоящего саммита объединения должно стать урегулирование украинского конфликта

БРАТИСЛАВА, 15 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в Х выразил мнение, что Евросоюз, обсуждая ситуацию на Украине, прикрывает неспособность решать собственные проблемы.

"Все более убежден, что, постоянно обсуждая Украину, мы в ЕС прикрываем этим неспособность решать наши фундаментальные задачи и проблемы", - написал премьер.

Он ранее провел телефонный разговор с председателем Евросовета Антониу Коштой. Премьер, как следует из сообщения, был удивлен, что приоритетной темой предстоящего саммита ЕС должно стать урегулирование ситуации на Украине.

"Я несколько раз напомнил Коште, что я не буду заинтересован в обсуждении новых пакетов санкций против России, пока не увижу среди итогов обсуждений политические инструкции для Еврокомиссии по поводу решения кризиса в автомобильной промышленности и проблем высоких цен на энергоносители, которые делают европейскую экономику совершенно неконкурентоспособной", - отметил Фицо.

Глава словацкого правительства на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) написал в среду: "Мы не мальчик для битья, а правительство, которое успешно продвигает словацкие национально-государственные интересы".