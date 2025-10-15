МО Израиля возобновит бои в Газе, если ХАМАС откажется разоружиться

Израиль будет добиваться полного разгрома Палестины в координации с США, заявил министр Исраэль Кац

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 октября. /ТАСС/. Израиль намерен возобновить боевые действия в секторе Газа, если радикальное палестинское движение ХАМАС откажется разоружиться. Об этом заявил израильский министр обороны Исраэль Кац.

"Если ХАМАС откажется от реализации соглашения [о мирном урегулировании в Газе], Израиль в координации с США вернется к ведению боевых действий, чтобы добиться полного разгрома ХАМАС, изменить действительность в Газе и достичь всех целей войны", - говорится в заявлении канцелярии Каца, которое приводит издание The Times of Israel.

В связи с этим Кац дал армии распоряжение подготовить "всеобъемлющий план" действий на случай необходимости возобновить бои в Газе.

Министр напомнил, что соглашение об урегулировании в Газе подразумевает разоружение радикальных формирований в анклаве, что сами радикалы отвергают. "Согласно плану [президента США Дональда] Трампа, ХАМАС должен вернуть [останки] всех имеющихся у него погибших заложников и разоружиться, в то время как Израиль совместно с международными силами во главе с США займется разрушением всех туннелей и объектов террористической инфраструктуры в Газе, чтобы обеспечить демилитаризацию Газы и [исключить] любую угрозу Государству Израиль", - отметил Кац.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана.

В понедельник в египетском городе Шарм-эш-Шейх прошел саммит мира, который был созван по случаю прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех удерживавшихся там израильских заложников. В ходе заседания президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, Трамп и лидер Турции Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в палестинском анклаве. Как сообщила канцелярия ас-Сиси, участники саммита призвали реализовать следующие этапы плана Трампа по разрешению конфликта в секторе, включая вопросы управления, восстановления инфраструктуры и политического урегулирования.