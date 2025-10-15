Глава ФБР: в США число якобы связанных с разведкой РФ дел выросло на 33%

Как отметил Кэш Пател, Соединенные Штаты пресекают "разведывательную деятельность своих основных партнеров в лице Китая, России и Ирана"

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател утверждает, что число дел, связанных с пресечением разведывательной деятельности России, выросло за последнее время на 33%.

"Мы пресекаем разведывательную деятельность своих основных партнеров в лице Китая, России и Ирана. Только применительно к Китаю у нас произошел рост более чем на 50% числа арестов и преданий суду [подозреваемых]. По Ирану - 50-процентный рост в плане дел, касающихся разведки. И по России - 33-процентный рост лишь по делам, касающимся разведывательной деятельности", - заявил Пател, выступая вместе с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме на пресс-конференции, посвященной активизации работы американских правоохранительных органов. Никаких деталей, касающихся контрразведывательной деятельности США, Пател не привел.