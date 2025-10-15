Главы спецслужб СНГ обсудят меры против терроризма и реабилитации нацизма

В частности, они выработают пути расширения прикладных возможностей практического использования Международного банка данных по противодействию терроризму, функционирующего на базе аппарата Национального антитеррористического комитета РФ

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Руководители спецслужб стран СНГ обсудят взаимодействие в борьбе с терроризмом и противодействии реабилитации нацизма на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников (СОРБ) СНГ. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"16 октября в Самарканде (Республика Узбекистан) запланировано проведение 57-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ. В ходе пленарного заседания основное внимание члены совета уделят вопросам совершенствования взаимодействия специальных служб государств - участников СНГ в сфере борьбы с терроризмом, религиозным экстремизмом, а также противодействия реабилитации нацизма на территории стран Содружества", - сообщили в ЦОС. Планируется также обменяться опытом в сфере недопущения радикализации граждан на пространстве СНГ.

Как отметили в ЦОС, главы спецслужб выработают пути расширения прикладных возможностей практического использования Международного банка данных по противодействию терроризму, функционирующего на базе аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) России.

"Участники заседания рассмотрят состояние коллективной системы антитеррористической защиты и подведут итоги работы базовых организаций государств - участников СНГ по обучению кадров и исследованию проблем в сфере противодействия терроризму и экстремизму в текущем году", - отметили в ЦОС.

Кроме того, пройдут заседания рабочих органов СОРБ по конкретным направлениям оперативно-служебной деятельности.