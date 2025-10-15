Орбан: Венгрия опасается ответных мер России в случае изъятия ее активов

Будапешт "консультируется по этому вопросу с Москвой", сообщил венгерский премьер-министр

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Valeriy Sharifulin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

БУДАПЕШТ, 16 октября. /ТАСС/. Будапешт не поддержит предложение Еврокомиссии о конфискации замороженных на Западе российских финансовых активов, если в результате возможных ответных мер Москвы возникнет угроза интересам венгерских компаний. Об этом сообщил в интервью журналу Mandiner премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Если венгерские компании столкнутся с ответными мерами в России из-за того, что Венгрия также поддерживает использование конфискованных российских активов в Европе, то я, конечно, не поддержу этого, поскольку это означает, что Венгрия понесет потери", - сказал глава правительства.

Ожидается, что вопрос о российских активах будет обсуждаться на саммите Евросоюза в Брюсселе 23-24 октября. Орбан отметил, что Венгрия "консультируется по этому вопросу с Россией", поскольку хочет выяснить, какие ответные меры могут быть приняты Москвой в случае такого шага со стороны ЕС.

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более 200 млрд евро - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.