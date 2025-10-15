Трамп заявил, что намерен встретиться с Моди на полях саммита АСЕАН в Малайзии

Свои отношения синдийским премьер-министром президент США назвал отличными

Премьер-министр Индии Нарендра Моди © Алексей Никольский/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в столице Малайзии Куала-Лумпуре 26-28 октября.

Во время общения с журналистами в Белом доме в среду Трамп утвердительно ответил на вопрос о возможности встречи с Моди в Малайзии. "Да, он мой друг. У нас отличные отношения, он сам сказал это два дня назад", - заявил американский лидер.

Ранее портал Nikkei Asia сообщил, что Трамп в ходе своего азиатского турне может встретиться с премьер-министром Индии. По данным портала, встреча может состояться в столице Малайзии на саммите АСЕАН.