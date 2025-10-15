Британия опубликовала показания по распавшемуся делу о шпионаже в пользу КНР

Речь идет о заявлении 2024 года, когда у власти находилась Консервативная партия, и еще двух 2025 года, следует из документов

ЛОНДОН, 16 октября. /ТАСС/. Правительство Соединенного Королевства опубликовало 15 октября свидетельские показания, которые заместитель советника премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Мэттью Коллинс представил на развалившемся впоследствии деле о шпионском скандале в пользу Китая. Согласно документам, размещенным на сайте правительства, речь идет об одном заявлении, сделанном в 2024 году, когда у власти еще находилась Консервативная партия, и двух - в 2025 году уже при Лейбористском правительстве Кира Стармера.

Речь идет о деле 33-летнего Кристофера Берри и 30-летнего Кристофера Кэша, которые обвинялись в том, что с 28 декабря 2021 года по 3 февраля 2023 года "с целями, которые наносили ущерб безопасности или интересам государства", они "получали, собирали, записывали, опубликовали или передали любому другому лицу статьи, заметки, документы или информацию, которые, как они рассчитывали, были или могли быть" прямо или косвенно "полезны врагу" в нарушение закона о государственной тайне 1911 года. Изначально уточнялось, что речь идет о Китае.

В первом случае Коллинс заявил, что китайские разведслужбы "в высшей степени способны проводить массовые шпионские операции против Великобритании". Он также сообщил, что "китайское государство наняло Берри в качестве агента и успешно руководило им, чтобы он использовал Кэша как суб-агента".

Коллинс также высказал мнение, что "передача чувствительной информации, которую Кэш и Берри передавали китайскому государству, была вредна для безопасности или интересов Великобритании, поскольку предоставила китайскому государству тактическое или стратегическое преимущество".

В двух других заявлениях отмечается, что Пекин "представляет наибольшую угрозу со стороны государства экономической безопасности Великобритании", а также "целостности демократических институтов королевства". При этом каждый раз Коллинс замечает, что Лондон стремится к "позитивным экономическим отношениям с Китаем" с целью "сотрудничества и стабильности".

При этом Китай не называется врагом. По информации британских СМИ, именно отсутствие этого определения в отношении КНР стало причиной того, что 15 сентября Королевская прокурорская служба сняла обвинения в отношении обоих обвиняемых. После этого СМИ стали обсуждать возможность отставки советника премьер-министра по национальной безопасности Джонатана Пауэлла.

Требование оппозиции

В ответ на набирающий обороты скандал правительство Стармера и пошло на беспрецедентный шаг, опубликовав показания Коллинса. Однако как уже заявила оппозиционная Консервативная партия, эти документы доказывают, что нынешнее правительство знало об угрозе, которую представляет Китай для королевства, но не приняло мер, чтобы не дать делу развалиться. Партия "Либеральные демократы" в свою очередь потребовала провести публичное расследование обстоятельств распавшегося дела о шпионаже, в частности того, действительно ли это произошло из-за желания правительства сохранить хорошие отношения с Китаем.