Глава МИД КНР обсудил Украину и Ближний Восток с советником президента Франции

Дипломаты согласились "продолжать использовать механизм стратегического диалога"

ПЕКИН, 16 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Китая Ван И обсудил украинский кризис и конфликты на Ближнем Востоке с дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном. Об этом сообщил МИД КНР.

Как уточняется на сайте китайского внешнеполитического ведомства, стороны уделили внимание указанным вопросам в ходе 27-го китайско-французского стратегического диалога, который 15 октября прошел в городе Ханчжоу (административный центр провинции Чжэцзян, Восточный Китай). "Стороны также провели глубокий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая кризис на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке, реформу и совершенствование системы глобального управления", - говорится в заявлении.

Дипломаты двух стран, как отмечается, "согласились продолжать эффективно использовать важный механизм стратегического диалога, поддерживать координацию и коммуникации". Они также условились укреплять взаимное доверие и расширять межгосударственное сотрудничество "в нынешней неопределенной и нестабильной международной ситуации".