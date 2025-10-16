Глава МИД КНР надеется на поддержку Францией Китая в вопросах ЕС

Ван И отметил, что Франция может побуждать Евросоюз к формированию правильного понимания Китая

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 16 октября. /ТАСС/. Власти КНР надеются на поддержку Парижа в процессе урегулирования китайско-европейских отношений. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И.

"Надеюсь, Франция будет побуждать ЕС к сохранению подлинной стратегической автономии и формированию правильного понимания Китая, - приводит сайт китайского внешнеполитического ведомства слова Ван И, который встретился в городе Ханчжоу (Восточный Китай) с дипломатическим советником французского президента Эмманюэлем Бонном. - Суть торгово-экономических отношений, поддерживаемых между КНР и Евросоюзом, заключается во взаимодополняющих преимуществах и обоюдной выгоде".

Как уточнил китайский дипломат, в отношениях Китая и ЕС нет геополитических противоречий, как и кардинальных расхождений с учетом национальных интересов. Ван И отметил, что Пекин и Брюссель должны акцентировать внимание на сотрудничестве и позиционировать друг друга в качестве партнеров.