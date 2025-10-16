SCMP: в США хотят лишить лицензии Hong Kong Telecom

Федеральная комиссия по связи считает, что эта компания "контролируется Коммунистической партией", пишет газета

ГОНКОНГ, 16 октября. /ТАСС/. Федеральная комиссия по связи США (FCC) намерена лишить лицензии на работу на американской территории крупнейшую телекоммуникационную компанию Гонконга Hong Kong Telecom (HKT), ссылаясь на "интересы национальной безопасности". Как отмечает газета South China Morning Post (SCMP), это стало еще одним признаком растущей напряженности в отношениях между США и Китаем.

По данным издания, FCC направила в компанию, которая, по мнению американского регулятора, "контролируется Коммунистической партией", соответствующее уведомление. Основанием послужил тот факт, что Hong Kong Telecom аффилирована с компанией China Unicom (Americas), которая уже включена в список организаций, подпадающих под действие ограничений, касающихся национальной безопасности США.

FCC предложила руководству HKT и ее дочерней компании в США предложить обоснованное объяснение, почему американский регулятор "не должен начинать процедуру отзыва лицензии". У Hong Kong Telecom есть 30 дней на подачу ответа.

"Действия FCC в отношении HKT являются целесообразным шагом на пути к обеспечению безопасности и целостности наших сетей связи", - приводит SCMP заявление руководства американского регулятора.

Официальной реакции китайской стороны пока не последовало.