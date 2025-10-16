Правящая в Японии ЛДП близка к созданию новой коалиции для удержания власти

Новый председатель партии может объединиться с консервативной партией "Общество обновления Японии"

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 16 октября. /ТАСС/. Правящая в Японии Либерально-демократическая партия близка к созданию коалиции с придерживающейся консервативных взглядов партией "Общество обновления Японии" - шаг, который позволит ей получить большинство голосов на предстоящем голосовании за кандидатуру нового премьер-министра и сохранить власть в своих руках.

По данным японского общественного телевидения, в среду новый председатель ЛДП Санаэ Такаити провела продолжительную встречу с руководством Общества обновления Японии, в ходе которой обсуждалась возможность создания коалиции. Стороны условились продолжить переговоры по этому вопросу в ближайшие дни, но члены обеих партий в общественном пространстве крайне позитивно отзываются о перспективах такого альянса. В частности, бывший председатель этой партии Нобуюки Баба выразил уверенность в том, что это было бы правильным решением. Сама Санаэ Такаити, которая в случае избрания станет первой женщиной премьером в Японии, подчеркнула, что фундаментально политические курсы ЛДП и Общества обновления Японии "практически идентичны", дав понять, что выступает за создание такой коалиции.

Голосование по кандидатуре нового премьер-министра Японии должно пройти на внеочередной сессии парламента 21 октября.

В том случае, если все депутаты ЛДП и Общества обновления Японии проголосуют за кандидатуру Такаити, она наверняка станет премьер-министром, поскольку суммарное число голосов двух партий превысит число голосов у оппозиции, даже если она объединится и поддержит своего единого кандидата.

После череды электоральных поражений правящий блок под предводительством ЛДП не имел большинства ни в одной из палат парламента, а после выхода из него партии "Комэйто", либерал-демократы остались на еще более ослабленных позициях. На фоне готовности оппозиционных партий согласовать кандидатуру единого кандидата единственным вариантом для ЛДП по сохранению власти в своих руках остается создание новой коалиции. Санаэ Такаити уже несколько раз пообещала, что она сделает все от нее зависящее для того, чтобы стать премьером, а после избрания сконцентрируется на укреплении японской экономики.