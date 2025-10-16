CNN: в аэропортах США и Канады хакеры транслировали заявления в поддержку ХАМАС

Послания критиковали лидеров США и Израиля Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху, сообщила телекомпания

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Системы оповещения четырех аэропортов США и Канады были взломаны и транслировали заявления в поддержку палестинского движения ХАМАС и критикующие лидеров США и Израиля Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщила телекомпания CNN.

По ее сведениям, инциденты произошли в международном аэропорту города Гаррисберг (штат Пенсильвания), а также в аэропортах канадских городов Келоуна, Виктория, Виндзор. Взлом нарушил работу аэродромов и привел к задержкам рейсов. Пресс-секретарь аэропорта в Гаррисберге заявил CNN, что "неавторизованный пользователь получил доступ к системе оповещения аэропорта и включил несанкционированную запись". "Послание носило политический характер и не содержало угроз в адрес аэропорта, авиалиний или пассажиров", - отметил он.