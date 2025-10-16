В Сейме Польши произошел скандал из-за фигуранта дела "Северных потоков"

Депутаты проголосовали за отмену заседания парламентской комиссии по вопросам юстиции и прав человека

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Депутаты польского Сейма (нижней палаты парламента) проголосовали за отмену заседания парламентской комиссии по вопросам юстиции и прав человека из-за грядущего обсуждения экстрадиции в ФРГ украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Об этом сообщило агентство PAP.

По его данным, депутат от оппозиционной партии "Право и справедливость" (ПиС) Павел Яблоньский потребовал не обсуждать бюджет судов, поскольку получил сведения об отмене заседания запланированного на 16 октября подкомитета комиссии по делам граждан Польши, вступивших в ВСУ, что вне законов страны. Свое требование он пояснил тем, что в четверг должно было состояться обсуждение экстрадиции в Германию украинца Журавлева, задержанного 30 сентября в городе Прушкув на основании европейского ордера на арест.

Председатель комиссии по юстиции и правам человека Павел Слиз распорядился о минутном перерыве, после которого Яблоньский подал прошение о завершении заседания. Вопрос был вынесен на голосование, и его поддержало большинство депутатов.

Одним из воздержавшихся стал Томаш Зимох, который, по его собственным словам, "не получил бюллетень для голосования". Председатель комитета выругался в его адрес, обвинив его в проигранном голосовании, что зафиксировал включенный микрофон.