FT: подрядчики США будут помогать ВСУ управлять Tomahawk

Один из собеседников издания из НАТО заявил, что ракеты не изменят ход военных действий

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 16 октября. /ТАСС/. Подрядчики из США будут помогать ВС Украины (ВСУ) использовать ракеты Tomahawk, если их поставки будут одобрены. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на неназванного западного военного чиновника.

По его словам, в случае одобрения поставок ракеты можно будет передать "относительно быстро". Подрядчики из США будут помогать украинцам использовать боеприпасы. "Таким образом, исчезнет потребность в подробном обучении украинских солдат, а США смогут контролировать наведение целей и другие вопросы", - приводит издание слова источника.

Другой собеседник газеты из НАТО заявил, что Tomahawk не изменят ход военных действий. По его мнению, ракеты "дополнят то, что Украина уже достигала" при помощи дронов. Экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил изданию, что пока ни одна из доставленных систем вооружений сама по себе не смогла переломить ситуацию, "но в комбинации они могут сделать большую разницу".

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно, и предупредил, что это будет означать "качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами".