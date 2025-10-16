Politico: послы ЕС не смогли согласовать новые санкции против России

По сведениям издания, этот вопрос вновь будет обсуждаться

БРЮССЕЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Послы Евросоюза 15 октября не пришли к единому соглашению в отношении 19-го пакета санкций против России. Об этом в четверг сообщило издание Politico со ссылкой на дипломатов.

По сведениям издания, этот вопрос вновь будет обсуждаться 17 октября. Днем ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что Евросоюз, обсуждая ситуацию на Украине, прикрывает неспособность решать собственные проблемы. Премьер добавил, что "не будет заинтересован в обсуждении новых пакетов санкций против России, пока не увидит среди итогов обсуждений политические инструкции для Еврокомиссии по поводу решения кризиса в автомобильной промышленности и проблем высоких цен на энергоносители".

9 октября источник ТАСС сообщил, что утверждение 19-го пакета, вероятно, будет отложено до саммита ЕС 23-24 октября из-за противодействия Австрии, Венгрии и Словакии.