Иностранные хакеры получили доступ к сетям органов власти США

Американское Агентство по кибербезопасности и инфраструктуре сообщило, что злоумышленники связаны с неким иностранным государством

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Агентство по кибербезопасности и инфраструктуре США (CISA) выявило доступ связанных с неназванным иностранным государством хакеров к сетям федеральных органов власти Соединенных Штатов из-за уязвимости в программном обеспечении американской компании F5. Об этом агентство сообщило в своем заявлении.

"Злоумышленники могут использовать эти уязвимости с тревожащей легкостью, в связи с чем требуются немедленные и решительные действия со стороны всех федеральных агентств. Эти же риски распространяются на любую организацию, использующую эти технологии, что может привести ко взлому критически важных информационных систем с катастрофическими последствиями", - отметил и.о. директора CISA Мадху Готтумуккала.

Как пояснили в агентстве, связанный с иностранным государством актор взломал внутреннюю систему F5 и получил длительный доступ к среде разработки компании и к ее библиотеке данных. Благодаря этому через продукты F5, используемые федеральными органами, хакеры могут похитить учетные данные и ключи безопасности внутренних систем и получить доступ к конфиденциальной информации. В связи с этим CISA потребовало от органов власти оперативно установить обновления, которые должны устранить уязвимость, в срок до 22 октября.

29 сентября агентство сообщало, что еще одна хакерская группировка взломала устройства с программным обеспечением американской компании Cisco, которыми пользуются в правительстве США.