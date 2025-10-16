В Швеции заявили о давлении на нежелающих покупать Киеву оружие у США

Растущая поддержка программы усиливает давление на Великобританию и Францию, указывает министр обороны Швеции Пол Йонсон

БРЮССЕЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Порядка 20 стран - членов НАТО готовы поддержать схему закупок американского оружия для Украины. Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

"Существуют [однако] ожидания справедливого распределения бремени, и те, кто еще не взял на себя обязательств, должны это сделать", - цитирует его издание Politico. Оно указывает, что растущая поддержка программы усиливает давление на тех, кто к ней еще не присоединился, в частности на Великобританию и Францию. По оценкам экспертов, для Великобритании сдерживающим фактором могут быть бюджетные ограничения, тогда как для Франции препятствия носят политический характер.

По словам высокопоставленного дипломата НАТО, программа Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), выдвинутая президентом США Дональдом Трампом, "будет эффективной только в том случае, если страны действительно окажут поддержку".

PURL была запущена 14 июля Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. 17 сентября представитель альянса в Киеве Патрик Тернер сообщил, что поставки американского оружия Украине идут.

После начала Россией специальной военной операции западные союзники Киева многократно нарастили поставки вооружений на Украину и выделяют все новые пакеты помощи. При этом в Киеве постоянно настаивают на увеличении поставок военной помощи. В Москве неоднократно подчеркивали, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя. По данным Минобороны Украины за последние месяцы, страна получает от западных союзников военную помощь на сумму до $2 млрд в месяц.