Politico: британцы видят провал миграционной политики после Brexit

Проблема нелегальной иммиграции была, как напоминает издание, одной из главных причин выхода из ЕС

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 16 октября. /ТАСС/. Около половины британцев хотели бы вернуть миграционную политику, существовавшую до Brexit (выхода Великобритании из ЕС). Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный газетой Politico.

Именно проблема нелегальной иммиграции была, как напоминает издание, одной из главных причин Brexit. Теперь же 41% респондентов заявили, что предпочли бы "иммиграционную политику Британии до выхода из ЕС". Всего 19% поддержали "текущую иммиграционную политику" Лондона.

Эта тема была одной из ведущих во время кампании в Соединенном Королевстве в 2016 году. Ее инициаторы говорили о том, что выход из сообщества вернет Соединенному Королевству "контроль" над границами и создаст более справедливую систему.

Однако с 2018 года через пролив Ла-Манш в страну перебрались около 180 тыс. нелегалов. Правительство, сформированное Лейбористской партией после парламентских выборов в июле прошлого года, обещало усилить сотрудничество с государствами ЕС для предотвращения въезда нелегальных мигрантов в королевство.

По признанию главы британского МВД Шабаны Махмуд, Великобритания и другие европейские страны утратили контроль над своими границами на фоне массового наплыва нелегальных мигрантов. Согласно Национальной статистической службе Соединенного Королевства, в 2023 году нетто-миграция (число приезжих минус число уехавших) составила 860 тыс. человек. По итогам 2024 года этот показатель снизился до 431 тыс. Как свидетельствуют данные британского правительства, эти цифры значительно больше показателей второй половины прошлого десятилетия (244 тыс. человек в год).

История Brexit

Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. За прекращение членства проголосовали 51,9% британцев, против - 48,1%. После нескольких лет переговоров Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года.

1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Соединенное Королевство распространялись все европейские нормы. В декабре 2020 года стороны заключили сделку об отношениях после Brexit, которая подразумевает наличие зоны свободной торговли для товаров и услуг без квот и тарифов и возможность посещения ЕС подданными Великобритании и наоборот без визы на срок до 90 дней.