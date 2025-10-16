В Канаде начались международные учения взрывотехников с участием 11 стран

Маневры будут проходить в канадской провинции Нью-Брансуик с 16 по 29 октября

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Международные учения по обезвреживанию взрывных устройств будут проходить в канадской провинции Нью-Брансуик с 16 по 29 октября. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Канады.

Маневры под названием Ardent Defender-2025 проводятся на военной базе ВС Канады "Гейджтаун". В них принимают участие военнослужащие из Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Словакии, Швеции и Чехии. Не уточняется, какое сколько личного состава будет задействовано в маневрах.

В ходе учений будут осуществляться уничтожение неразорвавшихся боеприпасов и самодельных взрывных устройств, а также отрабатываться различные возможные сценарии по безопасному обезвреживанию взрывных устройств. Учения также ставят своей задачей отработку взаимодействия между военнослужащими указанных стран.