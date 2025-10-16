ВС Турции готовы принять участие в работе оперативной группы по Газе

Глава Минобороны Яшар Гюлер также подчеркнул, что Турция выразила удовлетворение прекращением огня

АНКАРА, 16 октября. /ТАСС/. Глава Минобороны Турции Яшар Гюлер заявил, что ВС республики готовы участвовать в миссии многонациональной оперативной группы в Газе.

"Мы передали нашим коллегам, что Вооруженные силы Турции готовы принять участие в многонациональной оперативной группе, которая будет создана в Газе. Также мы выразили наше удовлетворение прекращением огня в Газе и тем фактом, что оно положило начало справедливому разрешению на принципах создания двух государств. Мы указали на важность полного соблюдения режима прекращения огня и бесперебойной доставки гуманитарной помощи", - сказал министр в Брюсселе, где участвует во встрече руководителей оборонных ведомств стран НАТО. Слова Гюлера приводит телеканал A Haber.