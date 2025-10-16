Турция подтвердила готовность содействовать дипломатии по Украине

Глава турецкого Минобороны Яшар Гюлер также отметил "важность полноценного участия Турции в оборонных инициативах Европейского союза"

АНКАРА, 16 октября. /ТАСС/. Глава Минобороны Турции Яшар Гюлер заявил, что его страна поддерживает дипломатические усилия по мирному урегулированию на Украине.

"Мы отметили на встрече наше содействие Украине на двустороннем уровне и в рамках НАТО, а также указали на поддержку дипломатических усилий для установления режима прекращения огня и мирного решения", - сказал министр в Брюсселе, где участвовал 15 октября во встрече руководителей оборонных ведомств стран НАТО. Слова Гюлера приводит телеканал A haber.

Министр также отметил "важность полноценного участия Турции в оборонных инициативах Европейского союза, включая программу по обеспечению безопасности для Европы SAFE" (бывший фонд "Перевооружить ЕС").

Гюлер напомнил, что Турция входит в пятерку стран НАТО, больше всех вносящих вклад в оборону альянса. Также он подтвердил решимость Анкары достичь 5-процентного уровня оборонных расходов в рамках деятельности НАТО.