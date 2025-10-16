Politico: в офисе конгрессмена-республиканца нашли флаг США со свастикой

Начата проверка с участием полиции Капитолия

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Флаг США со свастикой был найден в офисе конгрессмена-республиканца Дэйва Тэйлора (штат Огайо), ведется проверка с участием полиции Капитолия. Об этом пишет издание Politico.

В распоряжение издания попал скриншот с онлайн-встречи, в которой участвовал один из сотрудников офиса Тэйлора Анджело Элиа. На стене его рабочей кабинки виден небольшой флаг США, на котором красные полосы изменены так, что образуют свастику.

"Меня информировали об изображении, на котором, судя по всему, запечатлен отвратительный и крайне неуместный символ рядом с моим подчиненным в моем офисе. Содержание этого изображения не отражает ценности и принципы, принятые в моем офисе, разделяемые моими подчиненными или мною, и я самым решительным образом осуждаю это", - приводит издание комментарий конгрессмена.

Он заверил, что уже инициировал проверку, которую его офис проводит совместно с полицией Капитолия. Политик добавил, что дальнейшие комментарии будут сделаны по итогам этих проверок.

При этом неназванный представитель Тэйлора в комментарии изданию добавил, что флаг был обнаружен в офисе во вторник. Конгрессмен считает инцидент "грязным трюком или актом вандализма", добавил он. Журналистам не удалось получить оперативный комментарий у Элиа.