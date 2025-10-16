МИД КНР: Пекин сделал Лондону представление за санкции по нефти из России

Обмены и сотрудничество между китайскими и российскими компаниями не должны подвергаться подобному вмешательству, заявил официальный представитель китайского дипведомства Линь Цзянь

ПЕКИН, 16 октября. /ТАСС/. Китайские власти сделали Великобритании серьезное представление за санкции в отношении китайских перевозчиков российской нефти. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Мы выражаем решительное недовольство действиями британской стороны и уже сделали властям Великобритании серьезное представление по этому поводу, - сказал он на брифинге. - Нормальные обмены и сотрудничество между китайскими и российскими компаниями не должны подвергаться подобному вмешательству".