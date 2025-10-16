Super Express: большинство поляков выступают за отставку Туска

По данным опроса, 34% респондентов хотят, чтобы премьер остался на своем посту

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Большинство граждан Польши считают, что премьер-министр страны Дональд Туск должен уйти в отставку. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного институтом исследований общественного мнения Pollster Research Institute по заказу газеты Super Express.

По его данным, за отставку Туска выступают 52% респондентов. 34% опрошенных считают, что он должен остаться на посту премьера, еще 14% не определились.

Опрос проводился с 11 по 12 октября, в нем приняли участие 1 002 жителя Польши старше 18 лет. Данных о погрешности опроса газета не приводит.