Осужденная экс-секретарь партии "Шор" Попан сообщила об ухудшении здоровья

Защита добивается освобождения Светланы Попан и главы Гагаузии Евгении Гуцул до вынесения окончательного приговора

КИШИНЕВ, 16 октября. /ТАСС/. Осужденная вместе с главой Гагаузии Евгенией Гуцул бывший секретарь партии "Шор" Светлана Попан сообщила об ухудшении здоровья в следственном изоляторе и о проблемах с получением медицинской помощи.

"У меня и проблемы со здоровьем, и они ухудшились в тюрьме. Моя семья не может найти медика, который сможет оказать мне медицинскую помощь на данный момент. Возможно, они боятся, возможно из-за политического характера этого дела", - сказала Попан во время дачи показаний в Апелляционной палате Кишинева, передает корреспондент ТАСС. Ранее адвокаты Попан сообщали об ухудшении ее здоровья и о перенесенной в 2025 году операции.

Защита добивается освобождения Попан и Гуцул до вынесения окончательного приговора, так как апелляция в Молдавии может рассматриваться до трех лет.

5 августа суд Молдавии приговорил Гуцул к семи, а Попан - к шести годам тюрьмы за нарушения при финансировании оппозиционной партии "Шор". Обе они категорически отвергают все обвинения. Гуцул заявила, что за судебным процессом стоит контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности. Ее адвокаты обвинили судью первой инстанции в предвзятом отношении к Гуцул и опротестовали приговор в Апелляционной палате Кишинева.