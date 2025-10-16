МИД КНР назвал клеветой сведения о кибератаках Китая на британские власти

Китай требует, чтобы "соответствующие лица от британской стороны прекратили свои безосновательные манипуляции"

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 16 октября. /ТАСС/. Информацию о систематических хакерских атаках Китая на правительственные учреждения Великобритании следует расценивать как клевету. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Подобные обвинения - не что иное, как клевета и очернение. Мы требуем, чтобы соответствующие лица от британской стороны прекратили свои безосновательные манипуляции", - подчеркнул он на брифинге.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что связанные с китайским государством хакеры, вероятно, смогли получить сетевой доступ к объектам критической инфраструктуры в Великобритании в результате кибератак. Кибератаки, как утверждало, систематически совершались в отношении британских оборонных организаций, энергетических компаний, правительственных структур, Национальной службы здравоохранения и технологических фирм.