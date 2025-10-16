ВГА: ВСУ испытывают критическую нехватку резервов на харьковском направлении

Вооруженные силы Украины демонстрируют признаки истощения, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины демонстрируют признаки истощения и испытывают критическую нехватку резервов на харьковском направлении. Командование вынуждено перебрасывать подразделения по принципу пожаротушения, сообщил на брифинге замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

"Нами фиксируется системный кризис в силах противника. Украинская сторона демонстрирует все признаки истощения. Во-первых, критическая нехватка резервов - командование вооруженных формирований Украины вынуждено перебрасывать подразделения между различными участками фронта по принципу пожаротушения, а также использовать для обороны городов необученные части теробороны, наемников и подразделения силовых структур", - сказал Лисняк.