ВГА: ВСУ потеряли до 17 тыс. человек на харьковском направлении за сентябрь

Ежесуточно на этом направлении выбывают из строя от 250 до 450 военнослужащих, заявил замглавы ВГА Евгений Лисняк

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Суммарные потери ВСУ в Харьковской области за сентябрь оцениваются в 16-17 тыс. человек убитыми и ранеными. Об этом сообщил на брифинге замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

"Катастрофические потери украинской стороны - по нашим оценкам, противник несет тяжелейшие потери в живой силе. Суммарные потери ВСУ на линии боевого соприкосновения в Харьковской области только за сентябрь оцениваются в 16-17 тысяч человек убитыми и ранеными. Ежесуточно на этом направлении выбывают из строя от 250 до 450 военнослужащих [ВСУ]", - сказал Лисняк.