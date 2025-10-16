ВГА: ВСУ потеряли до 17 тыс. человек на харьковском направлении за сентябрь
Редакция сайта ТАСС
08:42
обновлено 08:47
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Суммарные потери ВСУ в Харьковской области за сентябрь оцениваются в 16-17 тыс. человек убитыми и ранеными. Об этом сообщил на брифинге замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.
"Катастрофические потери украинской стороны - по нашим оценкам, противник несет тяжелейшие потери в живой силе. Суммарные потери ВСУ на линии боевого соприкосновения в Харьковской области только за сентябрь оцениваются в 16-17 тысяч человек убитыми и ранеными. Ежесуточно на этом направлении выбывают из строя от 250 до 450 военнослужащих [ВСУ]", - сказал Лисняк.