Харьковская ВГА ожидает взятие Купянска под контроль ВС РФ в ближайшее время

Также украинская сторона предполагает, что вскоре российские войска освободят Волчанск

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Военно-гражданская администрация (ВГА) Харьковской области ожидает, что ВС РФ в ближайшей перспективе возьмут под контроль Купянск, освободят Волчанск, а также создадут условия для окружения крупной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе. Об этом на брифинге сообщил замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

"При сохранении существующих темпов наступления нашими войсками в ближайшей перспективе мы ожидаем полное окружение и взятие под контроль города Купянск, который имеет важное стратегическое и тактическое значение; освобождение Волчанска и полная зачистка прилегающих территорий; создание условий для оперативного окружения одной из крупных группировок ВСУ в Харьковской области в результате развития успеха с Двуречанского плацдарма", - сказал Лисняк.