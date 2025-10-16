ВГА: в Харьковской области на полицейского приходится от двух до пяти дезертиров

Зафиксированы многочисленные случаи отказа выполнять приказы, факты некомпетентности командного состава и дезертирства, заявил замглавы ВГА Евгений Лисняк

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Многочисленные случаи дезертирства были зафиксированы военно-гражданской администрацией Харьковской области в рядах Вооруженных сил Украины в регионе. На одного сотрудника Национальной полиции Украины приходится от двух до пяти дезертиров, сообщил на брифинге замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

"Коллапс боевого духа и управления - зафиксированы многочисленные случаи отказа выполнять приказы, факты некомпетентности командного состава и дезертирства. Этому имеется особое подтверждение: сотрудники Национальной полиции в тылу занимаются не раскрытием преступлений, а поиском дезертиров, что является самым главным показателем и приоритетом в их работе на данный момент. Нагрузка на оперативный блок Нацполиции - в месяц четыре-пять дезертиров, в блоке общественной безопасности - два-три дезертира на одного сотрудника", - сказал Лисняк.