ВГА: инициатива на харьковском направлении полностью в руках ВС РФ
Редакция сайта ТАСС
08:53
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. ВСУ теряют боеспособность и контроль над ситуацией на харьковском направлении, инициатива здесь полностью находится у российских войск. Об этом на брифинге заявил замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.
"Инициатива полностью находится у ВС РФ. Украинская армия на харьковском направлении теряет боеспособность и контроль над ситуацией, а потери в живой силе достигли критических значений", - сказал Лисняк.