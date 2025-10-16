ВГА: инициатива на харьковском направлении полностью в руках ВС РФ

Замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк заявил, что ВСУ теряют боеспособность на этом участке фронта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. ВСУ теряют боеспособность и контроль над ситуацией на харьковском направлении, инициатива здесь полностью находится у российских войск. Об этом на брифинге заявил замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Инициатива полностью находится у ВС РФ. Украинская армия на харьковском направлении теряет боеспособность и контроль над ситуацией, а потери в живой силе достигли критических значений", - сказал Лисняк.