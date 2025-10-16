Мерц заявил о необходимости укрепления обороноспособности Европы

ЕС, по словам канцлера ФРГ, "должен теснее согласовывать свои действия, лучше координировать их и действовать решительнее и быстрее",

БЕРЛИН, 16 октября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о необходимости укрепления обороноспособности Европы и выступил с утверждением, что Германия, Европейский союз (ЕС) и НАТО "никому не угрожают".

"Сегодня Европейская комиссия представит дорожную карту до 2030 года, направленную на систематическое укрепление нашего совместного оборонного потенциала. Мы обсудим эту дорожную карту на следующей неделе в Европейском совете. Очевидно, что европейцы должны взять на себя больше ответственности за свою обороноспособность", - отметил Мерц, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге по повестке саммита ЕС, который пройдет 23-24 октября.

Европа, по его словам, "должна теснее согласовывать свои действия, лучше координировать их и действовать решительнее и быстрее". "Мы хотим защищать себя по-европейски, поэтому мы должны и вооружаться по-европейски. Европейское оборонное агентство играет центральную роль в нашей работе", - подчеркнул канцлер, добавив, что "НАТО является и останется основой общей евроатлантической безопасности". "Мы хотим еще больше укрепить европейскую опору НАТО. В то же время мы хотим избежать дублирования", - сказал глава правительства ФРГ.

Каждое государство - член Евросоюза, как указал Мерц, должно внести свой вклад в укрепление Европы. "Поэтому европейские государства-члены укрепляют свою оборону. Но Германия, и это тоже должно быть ясно, Германия никому не угрожает. Европейский союз никому не угрожает, и НАТО никому в мире не угрожает", - утверждал Мерц.

В то же время он отметил, что правительство ФРГ разрабатывает план действий по противодействию гибридным угрозам. "Недавно созданный Совет национальной безопасности разрабатывает комплексный план действий по противодействию гибридным угрозам, который будет обсужден на его первом заседании через несколько дней", - заключил канцлер ФРГ.

Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Еврокомиссия намерена более чем в пять раз увеличить военный бюджет ЕС в рамках следующего семилетнего бюджетного плана на 2028-2034 годы, доведя военные расходы сообщества до €131 млрд с €25,5 млрд, заложенных в бюджетном плане на 2021-2027 годы. При этом, по его словам, если все страны ЕС доведут свои военные расходы хотя бы до 3% ВВП к 2028 году (в рамках выполнения плана НАТО по их увеличению до 5% к 2035 году), то суммарные военные расходы всех 27 стран ЕС в 2028-2035 году составят €4,2 трлн.