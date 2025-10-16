Пекин назвал очернением опубликованные Лондоном показания о шпионаже

Как уточнил китайский дипломат Линь Цзянь, Пекин занимает по этому вопросу "однозначную позицию"

ПЕКИН, 16 октября. /ТАСС/. Китайские власти считают предлогом для очернения опубликованные властями Великобритании свидетельские показания о шпионской деятельности Китая. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Мы приняли к сведению соответствующие обстоятельства, - сообщил он на брифинге, отвечая западному журналисту на вопрос, как Пекин оценивает соответствующую информацию. - Мы решительно против очернения [Китая] под предлогом шпионской деятельности".

Как уточнил китайский дипломат, Пекин занимает по этому вопросу "однозначную позицию".

15 октября правительство Соединенного Королевства опубликовало свидетельские показания, которые заместитель советника премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Мэттью Коллинс представил на развалившемся впоследствии деле о шпионском скандале в пользу Китая. Согласно документам, размещенным на сайте правительства, речь идет о заявлении, сделанном в 2024 году, когда у власти еще находилась Консервативная партия, и двух - в 2025 году уже при Лейбористском правительстве Кира Стармера. В первом случае Коллинс заявил, что китайские разведслужбы "в высшей степени способны проводить массовые шпионские операции против Великобритании".