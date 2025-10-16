Грузия передала ОБСЕ ноту протеста из-за визита ее главы на митинг

Грузинский МИД утверждает, что Элина Валтонен на демонстрации сделала заявление, которое является попыткой ввести в заблуждение международное сообщество относительно ситуации в республике

ТБИЛИСИ, 16 октября. /ТАСС/. МИД Грузии передал ноту протеста секретариату ОБСЕ и странам - членам организации за посещение главой МИД Финляндии, действующим председателем ОБСЕ Элиной Валтонен 14 октября митинга в Тбилиси. Об этом говорится в заявлении грузинского внешнеполитического ведомства.

"МИД Грузии выражает озабоченность в связи с визитом главы МИД Финляндии, действующего председателя ОБСЕ Элины Валтонен, передав ноту протеста секретариату ОБСЕ и странам-участникам. Внешнеполитическое ведомство в ноте, направленной секретариату ОБСЕ, отмечает, что, помимо программы официального визита в Грузии, министр Элина Валтонен присоединилась к антиправительственному митингу, который проводила на улице малая группа людей, и сделала заявление, которое является попыткой ввести в заблуждение международное сообщество относительно ситуации в Грузии", - говорится в заявлении.