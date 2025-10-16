RMF FM: инструкторы из ВСУ начали тайное обучение поляков перехвату дронов

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Инструкторы из Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже начали тайное обучение польских военнослужащих перехвату беспилотников на полигонах за пределами украинской территории. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

По ее данным, все подробности процесса были засекречены польской армией в связи с соображениями безопасности. Как отмечается в публикации, украинские инструкторы обучают "не только польских военнослужащих". Тренировки проходят в Польше и Германии.

Польский премьер Дональд Туск 11 сентября сообщил, что Владимир Зеленский предложил ему сотрудничество в области противодействия атакам БПЛА. По словам Туска, эксперты двух стран уже начали обсуждение того, каким образом следует адаптировать украинский опыт. Позднее польское Минобороны сообщило, что отправка военных на Украину для обучения перехвату дронов не предусмотрена, обмен опытом будет проходить в Польше.