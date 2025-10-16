Парламент Франции отклонил обе резолюции о недоверии кабмину

За отставку правительства Себастьена Лекорню проголосовал 271 депутат, против - 289, вторую резолюцию поддержали 144 депутата

ПАРИЖ, 16 октября. /ТАСС/. Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции отклонило обе резолюции о недоверии правительству Себастьена Лекорню. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

"Необходимое большинство не достигнуто, резолюция отклонена", - заявила по итогам голосования спикер Национального собрания Яэль Брон-Пиве.

За первую резолюцию, внесенную левой партией "Неподчинившаяся Франция", проголосовал 271 депутат, тогда как для вынесения вотума недоверия было необходимо 289 голосов парламентариев. Вторую резолюцию, предложенную правым "Национальным объединением", поддержали 144 депутата. "Заседание закрыто", - объявила Брон-Пиве.

Таким образом, правительство продолжит работу над подготовкой законопроекта о государственном бюджете на 2026 год, который станет следующим этапом противоборства кабмина и оппозиции.

Правительство Лекорню было сформировано 12 октября. В своей речи о политике кабмина премьер-министр пошел на уступки оппозиции и согласился приостановить непопулярную пенсионную реформу 2023 года, предполагающую повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Другим шагом навстречу оппозиции стал отказ от принятия законопроектов в обход парламента.