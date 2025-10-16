Оппозиция требует от КС Молдавии не признавать итоги выборов в парламент

В Патриотическом блоке отметили наличие многочисленных нарушений во время избирательного процесса

КИШИНЕВ, 16 октября. /ТАСС/. Оппозиционный Патриотический блок требует у Конституционного суда Молдавии не признавать итоги парламентских выборов из-за многочисленных нарушений. Об этом заявил в своем выступлении представитель блока Адриан Лебединский в ходе заседания суда, который рассматривает отчет ЦИК об итогах выборов и должен будет признать выборы действительными или аннулировать их.

"Патриотический блок считает, что выборы не могут быть признаны из-за многочисленных нарушений", - сказал Лебединский. Он перечислил ряд причин, по его мнению делающих выборы недействительными: использование административных ресурсов в пользу правящей Партии действия и солидарности, контроль правительства над ключевыми институтами (ЦИК, судебная система, СМИ), принятие законов о дезинформации как формы цензуры, разделение конкурентов на "угодных" и "неугодных", несоразмерное количество избирательных участков за рубежом, связывание проевропейского голосования исключительно с правящей партией, а также ограничение доступа избирателей из Приднестровья и России и другие нарушения.

Лебединский также указал на неравные условия для участников и избирателей и свыше 30 тысяч недействительных бюллетеней. Он проинформировал, что с 27 августа по 28 сентября Патриотический блок подал 46 жалоб на различные нарушения, однако суды их не приняли.

28 сентября в Молдавии прошли парламентские выборы. По предварительным данным Центризбиркома страны, правящая Партия действия и солидарности, которая имела 63 мандата из 101 в парламенте, сохранила контроль над ним с 55 мандатами. У Патриотического блока - 26 мандатов, у блока проевропейских партий "Альтернатива" - 8, у Нашей партии и партии "Демократия дома" - по 6. Однако окончательные результаты предстоит озвучить ЦИК. Блок "Победа" не был допущен к выборам. Оппозиция уже заявила о несогласии с итогами голосования и планах обжаловать результаты в связи с многочисленными нарушениями прав избирателей, при этом власти Молдавии посчитали их незначительными.