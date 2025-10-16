Тысячи людей ворвались в аэропорт Кении, куда прибыло тело экс-премьера

Процессия направляется на стадион в Касарани

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Reuters

НАЙРОБИ, 16 октября. /ТАСС/. Тысячи людей прорвались на территорию Международного аэропорта им. Джомо Кениаты в Найроби, куда из Индии было доставлено тело бывшего премьер-министра (2008-2013) и лидера оппозиции Кении Раилы Одинги, умершего 15 октября на 81-м году жизни. Об этом сообщила радиостанция Capital FM.

По ее данным, несмотря на усиленные меры безопасности, полицейские и военные не смогли сдержать толпу - люди прорвались на территорию аэропорта, в том числе в запрещенные зоны и на взлетно-посадочную полосу. Власти были вынуждены временно закрыть воздушное пространство, а аэропорт приостановил работу и проводит проверки безопасности. Прибывающие рейсы перенаправлены в Момбасу.

По данным портала Flightradar24, специальный рейс RAO001 авиакомпании Kenya Airways, доставлявший тело Одинги, стал одним из самых отслеживаемых в мире: за его перемещением в режиме реального времени следили не менее 21 тыс. человек. Самолет приземлился в международном аэропорту Найроби около 09:30 по местному времени (совпадает с московским) и был облит водой из пожарных машин в знак особого уважения, пока выруливал по взлетно-посадочной полосе к месту стоянки. Тело ветерана кенийской политики, пять раз баллотировавшегося на пост президента, лично встречал действующий глава государства Уильям Руто, высокопоставленные чиновники и члены семьи экс-премьера.

В настоящее время процессия направляется на стадион в Касарани (пригород Найроби). Эксперты ожидают, что и здесь возникнет хаос с учетом того, что проститься с лидером оппозиции хочет гораздо больше людей, чем может вместить спортивный центр. Прощальные церемонии запланированы в Найроби и на пятницу, после чего тело должно быть доставлено в провинцию Кисуму на западе страны, откуда был родом Одинга. Похороны состоятся 19 октября.

Лидер, который так и не стал президентом

Одинга, проходивший лечение в индийском городе Кочи, умер в среду утром после остановки сердца в возрасте 80 лет. Экс-премьер потерял сознание во время утренней прогулки по территории аюрведического центра и был доставлен в близлежащую больницу, где врачи констатировали его смерть.

Одинга являлся неизменным лидером оппозиционной партии "Оранжевое демократическое движение", основанной в 2005 году. Он безуспешно баллотировался на пост президента страны пять раз - в 1997, 2007, 2013, 2017 и 2022 годах. В период с 2008 по 2013 год занимал должность премьер-министра.

Как заявил президент Кении Уильям Руто, для Одинги будут организованы государственные похороны со всеми соответствующими почестями. В стране объявлен семидневный национальный траур, в течение которого государственные флаги приспущены на правительственных зданиях по всей стране, а также во всех представительствах за рубежом.