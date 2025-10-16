Обвинение требует приговорить к смертной казни экс-премьера Бангладеш Хасину

Речь также идет о бывшем министре внутренних дел Асадуззамане Хане Камале

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 октября. /ТАСС/. Прокуратура Бангладеш потребовала приговорить к смертной казни экс-премьера страны Шейх Хасину и бывшего министра внутренних дел Асадуззамана Хана Камаля за их роль в подавлении протестов в 2024 году. Об этом сообщил портал bdnews24.

По мнению прокурора бангладешского Международного трибунала по уголовным преступлениям, который рассматривает дело, Таджула Ислама, насильственное подавление протестов следует рассматривать как "преступление против человечности". В своем выступлении, которое продлилось несколько дней, он вменил Хасине в вину, что у нее было "четкое и осознанное намерение" расправиться с участниками антиправительственных протестов.

При этом Таджул Ислам не стал запрашивать наказание для бывшего генерального инспектора полиции Чоудхури Абдуллы Аль-Мамуна, который ранее признал свою вину. Приговор бывшему генинспектору полиции вынесет трибунал. Аль-Мамун единственный обвиняемый, который находится под стражей в Бангладеш, Хасина и Камаль находятся в Индии.

В июле 2024 года Бангладеш охватили антиправительственные протесты, активное участие в них принимали студенты, недовольные высоким уровнем безработицы и отсутствием экономических перспектив. В результате беспорядков и стычек протестующих с полицией погибли около 1,4 тыс. человек. 5 августа Хасина ушла в отставку и улетела в Индию. Страной руководит временное правительство, которое возглавил лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус.