Трамп может посетить Южную Корею 29-30 октября

Начальник управления нацбезопасности администрации президента Республики Корея Ви Сон Лак сообщил, что примерно в это время пройдет саммит Республики Корея и США

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

СЕУЛ, 16 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, вероятно, посетит Республику Корея с двухдневным визитом 29-30 октября. Об этом заявил начальник управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Ви Сон Лак.

"Президент Трамп, как ожидается, прибудет 29 октября и будет в стране до 30 октября. Саммит Республики Корея и США, как предполагается, состоится примерно в это время, саммит США и Китая, если о нем договорятся, тоже может пройти во время визита", - сказал Ви Сон Лак. 13 октября министр иностранных дел Республики Корея Чо Хён заявил, что Трамп, скорее всего, посетит Республику Корея с двухдневным визитом 29-30 октября.

В последнюю неделю октября в южнокорейском городе Кёнджу ожидается ряд мероприятий АТЭС, включая встречу глав бизнеса 29-31 октября и министров иностранных дел 29-30 октября. Саммит АТЭС состоится 31 октября - 1 ноября. Еще в начале октября южнокорейские СМИ сообщали, что Трамп может пропустить саммит.

При этом Ви Сон Лак заявил, что Южная Корея не располагает информацией о подготовке встречи лидеров США и КНДР. "Нам неизвестно о подобных подвижках", - сказал советник по национальной безопасности. 14 октября министр объединения Республики Корея Чон Дон Ён заявил, что Трамп и Ким Чен Ын могли бы встретиться на межкорейской границе во время проведения саммита АТЭС, если исходить из публичных заявлений. "Невозможно знать наверняка", - прокомментировал Ви Сон Лак высказывания министра объединения. Он добавил, что Сеул поддерживает связь с Вашингтоном по этому вопросу.

Агентство Yonhap со ссылкой на источники указывает, что председатель КНР Си Цзиньпин может приехать в Республику Корея 30 октября и провести саммит с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном в тот же день.