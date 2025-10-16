El Pais: на политиков ЕС пожаловались в МУС за гибель мигрантов

По информации издания, в обращении Международного консорциума адвокатов, в частности, фигурируют экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Польши Дональд Туск

МАДРИД, 16 октября. /ТАСС/. Международный консорциум адвокатов обратился в Международный уголовный суд (МУС), обвинив 122 европейских политика в возможной причастности к "преступлениям против человечности" из-за миграционной политики Евросоюза. Об этом сообщила испанская газета El Pais.

По ее информации, среди них значатся экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Польши Дональд Туск и другие. Истцы утверждают об ответственности чиновников за гибель мигрантов при попытке добраться до Европы из Ливии, а также за нарушение прав в центрах содержания под стражей в африканской стране.

Как пишет издание, после шести лет расследования адвокаты подготовили 700-страничный юридический отчет. Он был основан на анализе внутренних протоколов и содержания конфиденциальных встреч на высоком уровне, а также на беседах со свидетелями: от глав государств до высокопоставленных должностных лиц организаций ЕС. Он также включал сбор как конфиденциальных, так и общедоступных документов от лиц, ответственных за разработку миграционной политики.

По версии истцов, собранные сведения показывают, что существуют основания полагать, что подозреваемые причастны к предполагаемым преступлениям. "Существует политика, все было заранее обдумано и разработано, - считает адвокат Омер Шац. - Цель всегда одна: предотвратить прибытие в Европу". На основании представленных данных юристы просят прокуратуру МУС начать предварительную проверку причастности ЕС и ответственности должностных лиц, включенных в расследование, к гибели людей в Центральном Средиземноморье, число которых, по данным Международной организации по миграции, с 2014 года превысило 30 тыс.