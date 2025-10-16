Марокко видит в России важного игрока и честного переговорщика

Глава марокканского МИД Насер Бурита заявил российскому коллеге Сергею Лаврову, что его страна рассматривает РФ как близкого и дорого партнера

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Марокко Насер Бурита © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Марокко рассматривает Россию как близкого партнера и видит в ней важного игрока на мировой арене, а также честного переговорщика. Об этом заявил глава МИД Марокко Насер Бурита на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Он обратил внимание, что сегодняшняя встреча является третьей по счету за последние шесть недель, и это является "самыми ярким свидетельством того, что политический диалог находится на высоком уровне и поступательно развивается".

"Мы рассматриваем Россию как близкого и дорогого нам партнера. Мы видим в Российской Федерации серьезного игрока на международной арене и, что не менее важно, честного переговорщика, которому всегда можно верить", - отметил глава МИД Марокко.

Глава марокканского дипведомства также выразил надежду на продуктивное общение и положительный итог переговоров, который приведет к принятию серьезных решений.